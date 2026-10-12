Зеленський розкрив масштаби втрат РФ на одному з напрямків фронту

Лише на одній ділянці фронту російська армія щодня втрачає близько 200 військових убитими

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значні втрати російської армії в районі Добропілля на Донеччині. За його словами, лише на цій ділянці фронту окупанти щодня втрачають близько 200 військовослужбовців убитими, не враховуючи важкопоранених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Зеленський зазначив, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача заслухав доповідь про ситуацію на фронті. За його словами, українські військові продовжують активну оборону та поступово витісняють російських окупантів.

Президент наголосив, що протягом останніх місяців втрати російської армії зросли. Особливо складною для противника залишається ситуація в районі Добропілля.

«Цими місяцями зросли російські втрати. І тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 200 осіб. Багато в них важко поранених», – заявив Зеленський.

За словами глави держави, російські війська продовжують спроби просування та проникнення на українські позиції. Водночас Сили оборони вживають заходів для припинення таких дій.

Президент повідомив, що на окремих ділянках фронту російська армія має значну чисельну перевагу над українськими підрозділами. Подекуди співвідношення сил становить шість-вісім до одного на користь окупантів.

Попри це, Зеленський позитивно оцінив результати бойової роботи українських військових та заявив, що позиції України на фронті залишаються сильними.

За його оцінкою, цього року вони є найсильнішими за тривалий час. Глава держави також відзначив підрозділи, які виконують бойові завдання на фронті. Зокрема, він подякував військовослужбовцям 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, 1-ї президентської бригади «Буревій», 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони та прикордонного загону «Фенікс» Державної прикордонної служби України.

Окрім ситуації на фронті, президент розповів про міжнародні переговори, які провів протягом дня. Зокрема, він поспілкувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також Зеленський разом із прем'єр-міністрами Польщі, Норвегії та Литви взяв участь у безпековому форумі у Варшаві.

За словами глави держави, партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку України. Президент анонсував подальші рішення та пакети допомоги, які мають посилити українську оборону.

Президент також повідомив, що українська переговорна група фактично щодня підтримує зв'язок із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Однією з ключових тем залишається можливість енергетичного припинення вогню. Зеленський підтвердив готовність України до такого кроку та наголосив, що Росія також повинна продемонструвати відповідну готовність.