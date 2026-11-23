Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 492 танки

Сили оборони України знищили 1004 російських танки від початку цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Щоб уявити цю цифру, порівняймо її з відомою спорудою. Основні танки армії РФ – Т-72, Т-80 і Т-90 – важать від 41 до 46 тонн кожен. Отже, 1000 знищених машин – це приблизно 45 тисяч тонн броньованої сталі. На металеву конструкцію Ейфелевої вежі пішло близько 7300 тонн заліза. Тож із металу російських танків, знищених лише цього року, можна було б звести шість таких веж», – йдеться у повідомленні.

Генштаб підкреслив, що знищення кожного танка окупантів дозволяє зірвати ворожий штурм, утримати позиції та врятувати життя українських військових. Зазначається, що це результат щоденної роботи артилеристів, операторів безпілотних систем, протитанкістів, пілотів і піхотинців, які тримають фронт.

«Сили оборони України продовжать знищувати техніку противника, доки Росія не припинить збройну агресію проти України», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка. Росія у війні з Україною станом на 23 листопада втратила 12 492 танки.