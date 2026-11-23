Металу вистачило б на шість Ейфелевих веж: скільки російських танків знищили ЗСУ у 2026 році
«Сили оборони України продовжать знищувати техніку противника, доки Росія не припинить збройну агресію проти України»
Сили оборони України знищили 1004 російських танки від початку цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
«Щоб уявити цю цифру, порівняймо її з відомою спорудою. Основні танки армії РФ – Т-72, Т-80 і Т-90 – важать від 41 до 46 тонн кожен. Отже, 1000 знищених машин – це приблизно 45 тисяч тонн броньованої сталі. На металеву конструкцію Ейфелевої вежі пішло близько 7300 тонн заліза. Тож із металу російських танків, знищених лише цього року, можна було б звести шість таких веж», – йдеться у повідомленні.
Генштаб підкреслив, що знищення кожного танка окупантів дозволяє зірвати ворожий штурм, утримати позиції та врятувати життя українських військових. Зазначається, що це результат щоденної роботи артилеристів, операторів безпілотних систем, протитанкістів, пілотів і піхотинців, які тримають фронт.
«Сили оборони України продовжать знищувати техніку противника, доки Росія не припинить збройну агресію проти України», – наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка. Росія у війні з Україною станом на 23 листопада втратила 12 492 танки.
Коментарі — 0