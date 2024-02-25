Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів про новий контрнаступ ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів про новий контрнаступ ЗСУ
Україна має чіткий план щодо нового контрнаступу Збройних сил, запевнив президент
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент також прокоментував звільнення Залужного

Військове керівництво має чіткий план щодо нового контрнаступу Збройних сил України. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024».

«Є план, чіткий, деталі не можу сказати, не маю на це право, цей план повʼязаний зі зміною керівництва, планів буде готуватись кілька через витік інформації», – поділився глава держави. 

Також у цьому контексті Зеленський відповів, чому він звільнив Валерія Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ. Він назвав це «внутрішнім моментом».

«Чому я когось змінюю – це наш внутрішній момент», – відповів президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

Також Президент України заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms.

Читайте також: Зеленський іронічно пожартував про дзвінок Путіна
Теги: Володимир Зеленський Україна президент звільнення контрнаступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зауважив, що 10 Patriot – це те, що «кардинально змінило б ситуацію на полі бою
«Складно буде найближчі місяці»: Зеленський зробив заяву
Сьогодні, 19:28
Зеленський заявив, що росіянам «злили» план контрнаступу
Зеленський назвав причини невдачі контрнаступу
Сьогодні, 18:49
Зеленський пожартував про дзвінок Путіна
Зеленський іронічно пожартував про дзвінок Путіна
Сьогодні, 18:29

Події в Україні

Лубінець прокоментував розстріл українських полонених
Лубінець прокоментував розстріл українських полонених
Агресор сліпне: Forbes пояснив наслідки втрати росіянами літака А-50
Агресор сліпне: Forbes пояснив наслідки втрати росіянами літака А-50
Зеленський описав одним словом, яким буде 2024 рік для України
Зеленський описав одним словом, яким буде 2024 рік для України
Росія провалила найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію
Росія провалила найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію
Зеленський розповів про новий контрнаступ ЗСУ
Зеленський розповів про новий контрнаступ ЗСУ
Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)
Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
21K
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року
21K
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
16K
Пенсіонери можуть отримати 100% знижки на комуналку: кого це стосується
12K
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
11K
Атака «Шахедів»: у Київській області працює ППО

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua