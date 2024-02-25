Зеленський розповів про новий контрнаступ ЗСУ

Президент також прокоментував звільнення Залужного

Військове керівництво має чіткий план щодо нового контрнаступу Збройних сил України. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024».

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«Є план, чіткий, деталі не можу сказати, не маю на це право, цей план повʼязаний зі зміною керівництва, планів буде готуватись кілька через витік інформації», – поділився глава держави.

Також у цьому контексті Зеленський відповів, чому він звільнив Валерія Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ. Він назвав це «внутрішнім моментом».

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«Чому я когось змінюю – це наш внутрішній момент», – відповів президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році.

Нагадаємо, Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

Також Президент України заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms.