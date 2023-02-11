У Туреччині врятували вагітну жінку, яка пробула під завалами п’ять діб
Жінка вижила попри зимову погоду надворі
У турецькому місті Газіантеп, яке дуже сильно постраждало внаслідок землетрусу, витягли з-під завалів живою вагітну жінку. Вона перебувала там 115 годин. Про це повідомляє агентство Anadolu.
A pregnant woman trapped under the rubble was rescued after 115 hours in the Nurdağı district of Türkiye's southern Gaziantep province— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023
🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/HRHVnQgzIS
Західе Кая врятували у районі Нургаді. Жінка одна з небагатьох людей, хто вижив навіть попри те, що минуло багато часу, надворі зимова погода.
A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023
🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES
Крім того, в Кахраманмараші через 122 години витягли з-під завалів живою 70-річну жінку. Також у Нургаді врятували 9-річну дівчинку. Вона перебувала під завалами 108 годин. Втім, її рідні загинули.
Нагадаємо, після землетрусу у Туреччині, що стався 6 лютого і є найпотужнішим за останні понад 80 років, у землі виникли величезні розломи.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.
Уряд Туреччини готується виплатити по 15 тис. турецьких лір (близько 30 тис. грн) допомоги кожній постраждалій сім'ї в зоні лиха. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, наголосивши на значущості спланованих робіт з надання допомоги мешканцям зони лиха в найближчі дні, тижні та місяці.
Як повідомлялося, у Туреччині рятувальники дістали з-під завалів українку з чотирирічним сином.
Коментарі — 0