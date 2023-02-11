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У Туреччині врятували вагітну жінку, яка пробула під завалами п’ять діб

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Туреччині врятували вагітну жінку, яка пробула під завалами п’ять діб
Західе Кая врятували у районі Нургаді
фото: twitter.com/anadoluagency

Жінка вижила попри зимову погоду надворі

У турецькому місті Газіантеп, яке дуже сильно постраждало внаслідок землетрусу, витягли з-під завалів живою вагітну жінку. Вона перебувала там 115 годин. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Західе Кая врятували у районі Нургаді. Жінка  одна з небагатьох людей, хто вижив навіть попри те, що минуло багато часу, надворі зимова погода.

Крім того, в Кахраманмараші через 122 години витягли з-під завалів живою 70-річну жінку. Також у Нургаді врятували 9-річну дівчинку. Вона перебувала під завалами 108 годин. Втім, її рідні загинули.

Нагадаємо, після землетрусу у Туреччині, що стався 6 лютого і є найпотужнішим за останні понад 80 років, у землі виникли величезні розломи.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Уряд Туреччини готується виплатити по 15 тис. турецьких лір (близько 30 тис. грн) допомоги кожній постраждалій сім'ї в зоні лиха. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, наголосивши на значущості спланованих робіт з надання допомоги мешканцям зони лиха в найближчі дні, тижні та місяці. 

Як повідомлялося, у Туреччині рятувальники дістали з-під завалів українку з чотирирічним сином.

Теги: президент жінка Туреччина землетрус

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