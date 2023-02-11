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Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 23,7 тис. осіб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 23,7 тис. осіб
У зоні лиха працюють понад 159 тис. людей
фото з відкритих джерел

Підземні поштовхи в Туреччині досі тривають

Кількість загиблих в Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу, що стався 6 лютого, вже перевищує 23,7 тис. осіб. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання Anadolu, в Туреччині понад мільйон постраждалих перебувають у тимчасових притулках.

Віце-президент Туреччини Фуат Октай повідомив, що впродовж 10 лютого з-під завалів врятували 67 людей. У лікарнях наразі перебувають 80 тисяч постраждалих.

Також, за його словами, підземні поштовхи тривають.

У зоні лиха працюють понад 159 тис. людей. Також залучено більш як 12 тисяч будівельних машин і понад 900 кранів.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Уряд Туреччини готується виплатити по 15 тис. турецьких лір (близько 30 тис. грн) допомоги кожній постраждалій сім'ї в зоні лиха. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, наголосивши на значущості спланованих робіт з надання допомоги мешканцям зони лиха в найближчі дні, тижні та місяці. 

Як повідомлялося, у Туреччині рятувальники дістали з-під завалів українку з чотирирічним сином.

Теги: Туреччина Сирія землетрус стихійні лиха

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