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Жінка намагалася виїхати до Угорщини з бойовою гранатою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Жінка намагалася виїхати до Угорщини з бойовою гранатою
У сумці жінки знайшли гранату Ф-1
фото: Державна прикордонна служба України

Українка пояснила, що гранату її попросили доставити знайомі, які проживають в Будапешті

Прикордонники затримали жінку, яка намагалася виїхати до Угорщини, маючи при собі гранату та набій. Вона каже, що виконувала замовлення. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Подія трапилася 6 липня. На пункті пропуску «Дзвінкове» прикордонники затримали 24-річну українку, у якої в сумці знайшли гранату Ф-1 та набій калібру 5,45 мм. Боєприпаси в жінки знайшов натренований пес, розповіли у ДПСУ.

Затримана пояснила, що гранату її попросили доставити знайомі, які проживають в Будапешті.

Жінка намагалася виїхати до Угорщини з бойовою гранатою фото 1

Прикордонники повідомили поліцію про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Фігурантці може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.

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Нагадаємо, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мукачівцю за фактом організації умисного знищення чужого майна шляхом вибуху (частина третя статті 27 та частина друга статті 194 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. У межах слідства правоохоронці встановили факт причетності чоловіка до інциденту у Мукачеві 23 січня 2024 року. Тоді близько четвертої години ранку на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату.

Також повідомлялося, що еонтррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Теги: прикордонники бійка боєприпаси

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