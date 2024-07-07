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Українці стоять десять годин на кордоні, щоб поїхати на море? Речник ДПСУ дав роз'яснення

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Українці стоять десять годин на кордоні, щоб поїхати на море? Речник ДПСУ дав роз'яснення
За словами Андрія Демченка, наразі десятигодинних черг немає, але існують окремі пікові години
фото: glavcom.ua

«Оформлення автобусів відбувається настільки швидко, наскільки це можливо на кожному з пунктів пропусків»

Нещодавно у соцмережах з'явилася інформація про величезні автобусні черги на кордонах із Угорщиною та Румунією. Так, туристи, які їдуть на відпочинок до моря, скаржаться на багатогодинне перебування у прикордонній зоні. Інформацію підтверджують і туроператори. 

Представник туроператора зазначає: перетин кордону із Угорщиною наразі займає 5-7 годин. «По-перше, сезон, багато людей їдуть за кордон, багато автобусів. Торік ми і по 12-14 годин стояли влітку. По-друге, ввели Єчергу для автобусів (попередня реєстрація автобусів на виїзд). Оскільки це нововведення не завжди функціонує добре, є затримки в перевірках», – розповів представник туроператора. 

Водночас речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Главкому» закликає не панікувати та роз'яснює ситуацію cтосовно черг із пасажирських автобусів на контрольно-пропускних пунктах. Андрій Демченко підтвердив, що пасажиропотік збільшився. Проте, за його словами, десятигодинних черг немає, але існують окремі пікові години. 

«Зараз літній сезон, і у цей період щорічно збільшується пасажиропотік, як на виїзд в Україну, так і на в'їзд. Наприклад, якщо взяти до уваги червень-липень, то певна перевага йде на виїзд з України. І, звісно, збільшується кількість легкового транспорту, який перетинає кордон. Також збільшується кількість автобусів, що перевозять людей на відпочинок за межі України», –  зазначив Андрій Демченко.   

Він пояснив, що наразі на пунктах пропуску діє єЧерга. Таким чином перевізники, що здійснюють регулярні, або нерегулярні перевезення мають зареєструватися в електронній черзі. 

«Єдина відмінність це слотування – визначення часу, коли автобус має прибути до пункту пропуску. (Це дозволяє легальному перевізнику, який зареєструвався в єЧерзі, забронювати час перетину кордону і бути впевненим у тому, що автобус прибуде до пункту призначення вчасно, – «Главком»). Цю норму Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ввело на кордоні з Молдовою та Румунією на всіх пунктах пропуску, а також в пункті пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. На інших напрямках слотування немає, але обов'язкова реєстрація в єЧерзі», – пояснив речник ДПСУ.

«Перевізники обирають для себе час, коли мають прибути на кордон, це допомагає розвантажити прибуття великої кількості  автобусів до пункту пропуску.  На інших ділянках, це стосується Угорщини, Словаччини, Польщі (окрім пункту пропуску Ягодин) відбувається тільки реєстрація без слотування», – сказав він. 

За словами Андрія Демченко, бувають години, особливо ввечері, коли одномоментно до пункту пропуску прибуває велика кількість автобусів. Оформлення автобусів відбувається настільки швидко, наскільки це можливо. «Десятигодинних черг немає, але існують окремі пікові години, коли на пункті пропуску можуть одночасно перебувати до п'яти автобусів. Аби оформити ці автобуси, потрібно приблизно 3-4 години. Враховуючи скільки пасажирів може перевозити автобус: це може бути як 50, так і 80 людей», – додає він.

Демченко додав: на великих пунктах пропусках «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині» одночасно може оформлятися кілька автобусів. Але прибуття одночасно декількох автобусів до пунктів пропусків збільшує час на їх оформлення.  

Зазначимо, кількість зареєстрованих автобусів на кожному пункті пропуску можна подивитися на сторінці «еЧерзі» в розділі завантаженість

Зокрема, стосовно завантаженості на Західній ділянці, інформацію можна подивитися на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ, де кожні три години оновлюється інформація щодо завантаженості легковими автомобілями та автобусами. 

Читайте також: Де без черг можна перетнути кордон: роз'яснення
Теги: прикордонники Польща Румунія кордон море відпустка

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