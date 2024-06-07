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Вербував жінок з інвалідністю: затримаго організатора схеми фіктивних шлюбів з ухилянтами

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вербував жінок з інвалідністю: затримаго організатора схеми фіктивних шлюбів з ухилянтами
Підозрюваного затримали під час передачі частини «винагороди» завербованій жінці
фото Державна рикордонна служба України

Зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю другої групи та запропонував їй грошову винагороду за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним

На Чернігівщині прикордонники затримали чоловіка, котрий допомагав військовозобов'язаним укладати фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю першої чи другої групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Їх дії мають ознаки порушення Закону України «Про торгівлю людьми», покарання за яке передбачене на строк від трьох до восьми років в'язниці. Про це повідомляє  Державна Прикордонна служба України.

Зазначається, що на Чернігівщині було припинено злочинну діяльність зловмисника, який намагався завербувати жінку з інвалідністю другої групи на «замовлення» військовозобов’язаного, з метою укладання фіктивного шлюбу для ухилення від проходження військової служби.

Раніше до правоохоронців надійшла інформація про те, що місцевий мешканець підшуковує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю першої-другої групи, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Підозрюваного затримали під час передачі частини «винагороди» завербованій жінці
Підозрюваного затримали під час передачі частини «винагороди» завербованій жінці
фото Державна рикордонна служба України

В подальшому було встановлено, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю другої групи та запропонував їй грошову винагороду за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.

Міжвідомча група правоохоронців у складі оперативних співробітників Чернігівського прикордонного загону, відділу міграційної поліції, слідчого управління та за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» затримала підозрюваного під час передачі зловмисником частини «винагороди» завербованій жінці.

Нещодавно у Києві правоохоронці затримали групу «кримінальних авторитетів», які контролювали інших зловмисників. Останні займалися незаконним виїздом військовозобов'язаних чоловіків з України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України та Офіс генпрокурора.

До слова, в Одеській області правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої ухилянти втікали з України. Чоловіки укладали фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю

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Теги: прикордонники Чернігівщина Україна ухилянти

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