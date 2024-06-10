У Польщі стався вибух на оборонному заводі

Вибух стався у нещодавно збудованому центрі ракетного палива

Сьогодні, 10 червня, у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі в понеділок стався вибух і пожежа на заводі Mesko з виробництва боєприпасів. Про це повідомляє Rmf24.pl.

У результаті вибуху, що пролунав близько 11-ї години, загинув 59-річний працівник заводу, ще один дістав поранення. Вибух стався у нещодавно збудованому центрі ракетного палива.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 13 травня у польському містечку поблизу Катовіце цієї ночі сталася масштабна пожежа на території автопарку, 10 автобусів згоріли вщент.

Також повідомлялося, що у Польщі правоохоронці арештували трьох осіб – двох білорусів і поляка – за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки. За даними свідства, вони планували підпал торгових центрів, ресторанів і будівельних складів.

До відома, Державне інформаційне агентство Польщі PAP зазнало хакерської атаки. На його сайті двічі з'явилася новина про мобілізацію поляків на війну з Росією.

Нагадаємо, у Польщі запрацювала урядова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі.За даними польського уряду, очолив комісію голова Служби військової розвідки генерал Ярослав Стружик. Також до неї увійшли ще 10 осіб, серед яких міністри, силовики, дипломати та науковці.