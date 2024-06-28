Правоохоронці затримали організатора підриву майна депутата Закарпатської облради

Підозрюваний підшукав посередника, який домовився із місцевим мешканцем про закладення вибухового пристрою на подвір’ї потерпілого. Грошова винагорода за це сягала 1000 доларів США

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мукачівцю за фактом організації умисного знищення чужого майна шляхом вибуху (частина третя статті 27 та частина друга статті 194 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

У межах слідства правоохоронці встановили факт причетності чоловіка до інциденту у Мукачеві 23 січня 2024 року. Тоді близько четвертої години ранку на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату.

Від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно – фасад будинку, огорожу та два автомобілі.

За даними слідства, 42-річний підозрюваний організував підрив майна депутата. Він підшукав посередника, який домовився із місцевим мешканцем про закладення вибухового пристрою на подвір’ї потерпілого. Грошова винагорода за це сягала 1000 доларів США.

За кілька днів після вчинення злочину розшукали виконавця та затримали в Ужгороді. Згодом йому та посереднику повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу організатору злочину.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який шпигував за розташуванням українських захисників на Донеччині. Про це інформує пресцентр СБУ. Зазначається, що чоловік розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, де тривають безперервні бої.

Також повідомлялося, в Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК до Телеграм-каналів російських спецслужб.

До слова, контррозвідка Служби безпеки України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю.