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Прикордонники виявили тіло людини поблизу кордону з Румунією (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Прикордонники виявили тіло людини поблизу кордону з Румунією (фото)
На схилі гори Піп Іван Мармароський знайдено тіло людини
фото: ДПСУ

На Закарпатті місцевий знайшов загиблого на схилі гори

Сьогодні, 9 червня, на схилі гори Піп Іван Мармароський, що поблизу кордону з Румунією, було знайдено тіло людини. Про це повідомила Держприкордонслужба (ДПСУ).

Прикордонники розповіли, що тіло загиблого виявив місцевий мешканець, після чого повідомив про це прикордонному наряду.

До місця події працівники ДПСУ викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та поліції.

Нагадаємо, що 17 травня у прикордонній річці Тиса знову виявили тіло людини. Це вже 30-й випадок за час війни

До слова, у Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.

Раніше працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

Крім того, на Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба смерть Карпати (гори) кордон

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