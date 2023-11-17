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Ювілейний пакет допомоги від Фінляндії та погіршення ситуації на кордоні з Польщею. Головне за 17 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ювілейний пакет допомоги від Фінляндії та погіршення ситуації на кордоні з Польщею. Головне за 17 листопада
фото з відкритих джерел

Польські перевізники мають намір перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною Медика-Шегині

Польські перевізники готуються заблокувати ще один пункт пропуску, Фінляндія передала Україні засекречений пакет військової допомоги, Зеленський підписав закон про вилучення військового податку з місцевих бюджетів. «Главком» склав добірку новин 17 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Польські перевізники готуються заблокувати ще один пункт пропуску

Польські перевізники мають намір перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною Медика-Шегині. Блокаду планують розпочати із понеділка, 20 листопада. Перевізники «не задоволені швидкістю» переговорів між урядами Польщі й України та очікують на новий етап.

Фінляндія передала Україні засекречений пакет військової допомоги

Фінляндія схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги. Це буде 20-те постачання військової техніки в Україну.

Заміна оборонної техніки, що міститься в цьому пакеті, обійдеться Фінляндії приблизно в 100 млн євро.

Зеленський підписав закон про вилучення військового податку з місцевих бюджетів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №10037 щодо військового ПДФО та акцизу. Зазначається, що з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

Суд змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради Головку

Вищий антикорупційний суд вирішив помістити під цілодобовий домашній арешт голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, який підозрюється у хабарництві. Як зазначають у САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для Головка.

У Чернівцях голова ВЛК вимагав у військового хабар за встановлення групи інвалідності

У Чернівцях голова військово-лікарської комісії (ВЛК) вимагав у пораненого на війні військового хабар за встановлення групи інвалідності.

Зазначається, що після отримання поранення у зоні бойових дій військовий хотів оформити групу інвалідності. Для консультації стосовно переліку потрібних документів він звернувся до голови військово-лікарської комісії.

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Теги: суд Польща війна Фінляндія Володимир Зеленський

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