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Зеленський запропонував ввести санкції на півстоліття проти РФ та Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський запропонував ввести санкції на півстоліття проти РФ та Білорусі
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про секторальні санкції до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері
фото з відкритих джерел

Зеленський пропонує заборонити проведення операцій з товарами і послугами з резидентами РФ та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про секторальні санкції до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері. Обмеження будуть діяти 50 років. Про це йдеться в проєкті 10271.

Проєктом пропонується затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року.

Згідно з документом, планується застосувати строком на 50 років такі секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до РФ та Білорусі в оборонно-промисловій сфері:

  1. заборона проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з резидентами РФ та Білорусі, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав;
  2. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та Білорусі за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання.
  3. заборона передачі резидентам і резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ та Білорусі дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, об'єкти авторського права і суміжних прав), крім дій щодо продовження строку чинності прав інтелектуальної власності та продовження строку дії охоронних документів; заборона реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та Білорусі;
  4. припинення дії спільних проєктів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ та/або Білорусі, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Під економічні обмеження потрапили 100 фізичних осіб із Росії. Крім того, санкційний список налічує 37 юридичних осіб, імовірно, причетних до депортацій українських дітей з окупованих територій.

До слова, російські виробники взуття для військових «Донобувь», «Фарадей», «Іскож» та «Юнічел» у 2023 році напряму імпортували продукції з Європи на $4,1 млн. У списку товарів: шкіра, клей, запчастини для взуттєвих станків та інше

Теги: Володимир Зеленський санкції війна

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