В Івано-Франківській області РФ атакувала військовий об'єкт

Унаслідок влучання виникла пожежа

У ніч на 3 листопада російські загарбники вдарили по Івано-Франківській області. Під удар потрапив військовий об'єкт.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.

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За її словами, цієї ночі ворог намагався вдарити дронами по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Зафіксований «приліт» по військовому об'єкту.

«Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано», – повідомила Онищук.

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Також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Калуському районі Івано-Франківської області уламки збитого російського безпілотника спричинили пожежу у гуртожитку. За його словами, в Івано-Франківській області близько 6-ї години ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.

Також у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.