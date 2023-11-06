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Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
Пускова ОТРК «Сапсан» на репетиції параду у 2021 році
фото: Defense Express

Більша частина інформації про виробництво ракет в Україні є надсекретною

В Україні є державна програма з нарощення виробництва ракет. У тому числі це стосується українських ракет «Сапсан». Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтерв’ю «Економічній правді».

«Люди працюють, всі вони вмотивовані та хочуть у*бать по тій Москві, щоб там мало нікому не показалося. Але під час війни – це надсекретна інформація, ділитися якою я не можу», – сказав він.

Крім того, Сметанін зазначив, що в Україні є виробництво патронів, але воно не українське і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних сил.

«На наступний рік з бюджету буде виділено в 7 разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч. Частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Міноборони цьогоріч готує особливий сюрприз для росіян. У 2023 році Сили оборони, ймовірно, можуть застосувати проти російських загарбників оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан» української розробки.

До слова, в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.

Теги: Україна росія війна Укроборонпром

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