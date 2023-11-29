Ексголова розвідки розкрив, чим саме отруїли дружину Буданова

Крім дружини Буданова, сталося отруєння високопосадових осіб ГУР

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, його рідні та більшість співробітників ГУР є постійними цілями російських спецслужб, оскільки українська розвідка принизила російського диктатора Володимира Путіна.

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Про це в інтерв'ю Radio NV розповів генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк.

«Насамперед це пов’язано з діяльністю ГУР Міністерства оборони і безпосередньо його очільника Кирила Буданова. І, зрозуміло, що саме війна, яка була перенесена з України на територію Росії, і є особистим приниженням Путіна. І завдання ударів, які організовувало ГУР, дронами по Кремлю, також успішні рейди РДК на територію Бєлгородщини – все це призвело до того, що Путін відчув не менше приниження, ніж від маршу Пригожина. І тому сам Кирило Буданов і більшість співробітників ГУР дійсно є постійними цілями російських спецслужб», – сказав Кондратюк.

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Щодо самого отруєння дружини Буданова Маріанни, то ексглава ГУР повідомив: «Я маю таку закриту інформацію, яка ще не була відома. Отруєння відбулося важкими металами. Під час здачі аналізу були виявлені такі метали, як миш’як і ртуть. І зрозуміло, що виведення цих речей з організму вимагає певного часу».

За його словами, отруєно також декількох співробітників ГУР. «Йдеться не про охоронців, які перебували, наприклад, з дружиною Буданова. А йдеться про високопосадових осіб – керівників окремих напрямків, які саме відповідальні за операцію щодо Росії в Головному управлінні розвідки», – повідомив Кондратюк.

Ексглава ГУР додав, що має бути проведено відповідне розслідування Службою безпеки України і порушена відповідна кримінальна справа. «Тому що це є злочин. Злочин спрямований проти не лише наших військових керівників, але безпосередньо проти людяності», – зазначив він.

Нагадаємо, дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.

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Відомо Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.