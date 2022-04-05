Кремлівські канали масово пишуть про можливість застосування хімічної та біологічної зброї в Україні

Найбільш імовірні варіанти - хлор, зарин, підрив сховищ із хімікатами

Прокремлівські майданчики заздалегідь повідомляють, що якщо в Україні буде використано хімічну чи біологічну зброю, то в цьому звинуватять Росію. Пишуть, що «провокація з хімічною зброєю точно буде, особливо при погіршенні ситуації для ЗСУ». Про це свідчать дані моніторингу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що наратив про біологічну зброю активізувався на тлі блокування Роскомнадзором американського маркетплейсу iHerb, що продає, зокрема, біодобавки. Канали пишуть, що, за новими даними, нібито iHerb брав участь у програмі біодосліджень США. Буцімто американці завозили біологічну зброю у його товарах на територію Росії.

«Зв’язок iHerb із біологічними експериментами досить очевидний. Це дуже цікаво, особливо у світлі правди, що розкрилася, про військові біолабораторії США», - пишуть анонімні канали.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін ще до початку вторгнення повторював фейк кремлівської пропаганди про американські біолабораторії в Україні.

У Рубіжному окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою.

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