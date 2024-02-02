Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Окупанти підтвердили просування під Куп'янськом на тлі позиційних боїв

Російські окупаційні війська просунулися до ділянки автомагістралі Р07 Куп'янськ-Сватове на схід від Табаївки. Також зафіксовано просування на північній околиці Авдіївки. На лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків, продовжувалися позиційні бої. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

Нещодавно російські війська підтвердили просування під Куп'янськом на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 1 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 1 лютого, показує, що російські війська просунулися до ділянки автомагістралі Р07 Куп'янськ-Сватове на схід від Табаївки (південний схід від Синьківки).

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман, на південний схід від Куп'янська в районі Іванівки, Берестового, Крохмального та Табаївки.

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Позиційні бої тривали біля Кремінної 1 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського, Ямполівки та Діброви, на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Позиційні бої тривали під Бахмутом 1 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої продовжуються на захід від Бахмута в районі Богданівки та Іванівського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

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Російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 1 лютого. Знімки геолокації, опубліковані 1 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно трохи просунулися в районі дач на північній околиці Авдіївки.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Степового, біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки, біля ресторану «Царське полювання» на південно-східній околиці Авдіївки, на захід від Авдіївки у районі Сєверного, на південний захід від Авдіївки в районі Опитного, Первомайського та Невельського.

Представник української бригади, що діє на Авдіївському напрямі, заявив, що російські війська не змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку та продовжують постійні атаки піхоти у цьому районі.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 1 лютого.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 1 лютого, показує, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Георгіївки (на захід від Донецька).

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Позиційні бої продовжуються на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Українські війська нещодавно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 1 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 1 лютого, показує, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися на південний схід від Великої Новосілки поблизу Золотої Ниви, на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського та Урожайного, на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 1 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися поблизу Вербового, Роботиного та Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Зокрема позиційні бої продовжувалися на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема мова йде про безпілотники.