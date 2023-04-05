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Знищення «Мрії»: екскерівник ДП «Антонов» отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищення «Мрії»: екскерівник ДП «Антонов» отримав підозру
Транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно не було транспортовано з аеродрому у Гостомелі
фото з відкритих джерел

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави

Колишній генеральний директор Державного підприємства «Антонов» отримав підозру у службовій недбалості. Через його дії транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно не було транспортовано з аеродрому у Гостомелі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора колишньому генеральному директору ДП «Антонов» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Знищення «Мрії»: екскерівник ДП «Антонов» отримав підозру фото 1

Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано аеродрому АТП «Антонов» у Гостомель Київської області. А пізніше його було знищено внаслідок обстрілів окупантів. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Зазначається, що раніше йому було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України).

За даними джерела «РБК-Україна» в правоохоронних органах, мова про Сергія Бичкова. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року унаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія».

Командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що літак «Мрія» можна було врятувати. За його словами, держпідприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на п’ять років у німецькому Лейпцигу. Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

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Теги: Антонов літак прокурор аеропорт Україна У Лей Гостомель аеродром 24 лютого

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