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РФ нанесла чотири ракетних удари по Костянтинівці: загинула жінка з дитиною

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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РФ нанесла чотири ракетних удари по Костянтинівці: загинула жінка з дитиною
Окупанти поцілили по приватному сектору населеного пункту
фото: Офіс генпрокурора

Пошкоджено 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі

23 квітня російська армія нанесла чотири ракетних удари по Костянтинівці. Внаслідок атаки загинула жінка і дитина, ще двох цивільних поранено. Як передає «Главком», про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Ворог використав проти цивільного населення реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» з невід’ємною фугасною головною частиною. 

Окупанти поцілили по приватному сектору населеного пункту. Внаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка та жінка. 

РФ нанесла чотири ракетних удари по Костянтинівці: загинула жінка з дитиною фото 1
фото: Офіс генпрокурора

Крім того, зазнали поранень чоловік та містянка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, порізи та переламами. Потерпілу у важкому стані доставлено до лікарні. Пошкоджено 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Донеччина війна ракетна атака

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