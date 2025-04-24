Карта бойових дій в Україні станом на 24 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового

Триває 1156-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2961 дрон-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб

Вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб

Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб

Вчора зафіксовано одне боєзіткнення в районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб

Ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб

Противник вчора здійснив 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб

Окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб

На даному напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з яких 19 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1156-й день повномасштабної війни в Україні.