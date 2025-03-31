Київ вночі атакували 49 російських дронів: як відпрацювала ППО

Дві повітряні тривоги та 49 ворожих безпілотників: такою була ніч у Києві

За минулу добу повітряна тривога у Києві оголошувалася два рази: з 22:29 до 03:10 та з 04:14 до 04:51 і тривала загалом 5 годин 17 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що у ніч на 31 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих БпЛА. 11 з них – знищені засобами ППО, 30 – покинули повітряний простір. Решта – локаційно втрачені.

«Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування», – йдеться у повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.

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