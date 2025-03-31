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Київ вночі атакували 49 російських дронів: як відпрацювала ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ вночі атакували 49 російських дронів: як відпрацювала ППО
Повітряна тривога у Києві загалом тривала понад п'ять годин
фото з відкритих джерел

Дві повітряні тривоги та 49 ворожих безпілотників: такою була ніч у Києві

За минулу добу повітряна тривога у Києві оголошувалася два рази: з 22:29 до 03:10 та з 04:14 до 04:51 і тривала загалом 5 годин 17 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що у ніч на 31 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих БпЛА. 11 з них – знищені засобами ППО, 30 – покинули повітряний простір. Решта – локаційно втрачені.

«Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування», – йдеться у повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.

Нагадаємо, у традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував російські удари по Україні та заявив, що жорстокість та географія російських ударів буквально кожного дня показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію. 

За даними аналітиків ресурсу DeepState, російська армія просунулася у Донецькій області. повідомляється, що ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового

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Теги: Київ тривога росіяни дрон

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