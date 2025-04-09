Зеленський прокоментував можливий наступ росіян на Сумщину та Харківщину

«Вважаємо, що плани вони не змінили – Сумський, Харківський, Запорізький напрямки. Про Схід вони не забувають»

У Сумській області на кордоні із РФ відбувається дуже багато атак. На сьогодні понад 67 тис. військових РФ знаходиться на Курському напрямку. Про це на зустрічі із журналістами сказав президент Зеленський, передає «Главком».

За словами гаранта, росіяни закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок.

«Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Білгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати руськім наступальний «кулак» у тому виді, на який вони розраховували», – пояснив президент.

Зранку, 9 квітня, Зеленський мав зустріч із Олександром Сирським, Андрієм Гнатовим та Михайлом Драпатим. Вони детально доповідали очільнику країни, що «відбувається, де є проблеми, де є успіхи».

«Кроки щодо Бєлгородського напрямку правильні, щоб змусити руських не зробити один «кулак» ні на Харківському, ні на Сумському напрямку. Сьогодні це відбувається. Спроб там дуже багато, щоденних. Вони несуть втрати», – пояснив Зеленський.

Також президент зауважив, що найбільші успіхи російської армії були в листопаді 2024 року. Після цього втрати дуже сильно зросли, просування почало знижуватися.

«Ми вважаємо, що це момент, коли запрацювало все в повному обсязі. І Курськ, і все запрацювало краще з нашого боку. При всіх існуючих складнощах», – акцентував увагу глава держави.

Зеленський додав, що на Покровському напрямку на сьогодні ситуація не стабілізована на 100%, але просування – немає. «Можна сказати, що стабілізовано, але там складно. Десь вони ще пробують, йдуть запеклі бої в Шевченковому», – уточнив президент.

Очільник країни підсумував, що росіяни не змінили свої плани – це Сумський, Харківський, Запорізький напрямки.

«Про Схід вони не забувають. Це вихід на кордони Донецької і Луганської областей. Це і був їх задум із самого початку війни. Вони дуже намагаються це зробити. Ми не бачимо там сьогодні у них достатніх сил, на Сході і на Запорізькому напрямку. На Харківському і Сумському будуть ще спроби», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку. Генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовувала живу силу заради тактичних переваг. Однак із того часу підхід ворога суттєво не змінився.

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