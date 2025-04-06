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Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року
Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського
фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1138-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України

За минулу добу відбулося 178 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5449 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2237 дронів-камікадзе. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Краснопілля, Велика Писарівка, Братениця, Басівка, Наумівка Сумської області; Козача Лопань, Слатине Харківської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ, Комишуваха Донецької області; Гуляйполе, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.
 
На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ

 Наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ

 Ворог здійснив 20 атак в районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ

Наші захисники зупинили 75 атак агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ

В районі Степового, Малих Щербаків та в бік Малої Токмачки і Новоандріївки загарбники здійснили чотири марних атаки на позиції наших захисників.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ

Противник один раз атакував позиції наших захисників біля Рівнополя

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ

Минулої доби наші воїни відбили 17 атак противника. Ворог завдав 322 артилерійських обстріли, з них 12 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 22 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1138-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 квітня 2025 року.

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Теги: війна Генштаб

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Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року
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