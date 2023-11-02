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Данілов пояснив, чому Україна орендує деякі системи ППО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому Україна орендує деякі системи ППО
Перед зимою ЗСУ отримають від партнерів ще додаткові засоби ППО
фото ілюстративне

ЗСУ треба більше систем протиповітряної оборони для захисту українців

Україна справді бере в оренду деякі системи ППО, щоб захистити небо від російських ракет. Це юридично спрощена процедура, яка використовується як один із варіантів надання допомоги від партнерів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«У передачі засобів ППО в оренду нічого дивного немає і не треба робити з цього таємницю. Для того, щоб відбулася передача, мають бути певні юридичні процедури. Надання у тимчасову оренду – це спрощена процедура, набагато легша, ніж пояснювати політикам в інших країнах, що це не назавжди, а на певний період. Нам треба захистити небо, захистити наших громадян від цієї навали», – пояснив він.

Секретар РНБО перерахував варіанти юридичного оформлення військової допомоги: купівлю коштів за бюджетні кошти України, допомогу від партнерів, а також юридичну процедуру оренди, коли Україна на той чи інший період часу отримуватиме системи ППО для проходження складного періоду.

Данілов також нагадав, що перед зимою ЗСУ отримають від партнерів ще додаткові засоби ППО.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: війна Олексій Данілов системи ППО ЗСУ

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