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Росіяни різко наростили удари по Україні одним із видів бомб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни різко наростили удари по Україні одним із видів бомб
Окупанти скидають КАБи з літаків Су-34, Су-35
фото з відкритих джерел

Понад пів сотні КАБів на день окупанти запускають по прифронтових територіях

Кількість керованих авіабомб, які запускають російські окупанти по Україні, значно зростає. Про це розповів під час брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Коли ми бачили ще приблизно пів року тому поодиноке застосування цих КАБів з літаків Су-34, Су-35, в основному це був Бериславський район Херсонської області, то сьогодні ми бачимо застосування цих бомб фактично по всій лінії бойового зіткнення. Десятки й десятки, понад пів сотні в день, буває, бомб летять по позиціях українських військ і по прифронтових територіях», – зазначив він.

За словами Ігната, боротися з застосуванням КАБів можна, подавляючи діяльність саме тактичної авіації, літаків Су-34, Су-35, допоміжних літаків, гелікоптерів.

Протидіяти ворогу варто засобами протиповітряної оборони далекого радіусу дії, а також винищувальною авіацією, літаками західного виробництва, які в перспективі може мати Україна, та за допомогою яких зможе протистояти росіянам.

Як повідомлялося, Україна отримала від західних союзників весь обіцяний номенклатурний список протиповітряної оборони, але цього недостатньо. Україна потребує значно більше систем ППО, таких як Patriot, Samp/T, IRIS-T або Nasams. Насамперед Україна розраховує на спільне виробництво систем, аби задовольнити потреби.

Україна бере в оренду деякі системи ППО, щоб захистити небо від російських ракет. Це юридично спрощена процедура, яка використовується як один із варіантів надання допомоги від партнерів.

До слова, український військово-промисловий комплекс уже зростає: виробництво снарядів порівняно з минулим роком збільшилося у 20 разів.

Теги: ЗСУ окупанти війна зброя

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