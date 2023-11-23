Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі

Шарль Мішель: «Те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим»

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вважає, що українські бійці досягли великих успіхів у Чорному морі та на лівому березі Дніпра. Тому твердження, що контрнаступ ЗСУ був провальним, не вірне. Про це Мішель заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мішель навів два приклади, які, на його думку, спростовують твердження про «провал» контрнаступу України.

«По-перше, те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, також дуже важливий», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мішель додав, що ЄС повинен підтримувати Україну у військовому плані – як тренуючи українських військовослужбовців, так і постачаючи зброю.

«Нинішня ситуація показує, що нам потрібно прискорити і наростити наше виробництво, щоб підтримати Україну. А також тому, що в майбутньому ми розуміємо, що ЄС, який є дуже сильним економічним гравцем, є дуже сильним і потужним з погляду поширення спільних стандартів і внутрішніх норм по всьому світу», – додав він.

Нагадаємо, 21 листопада, президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Україну з нагоди 10-річчя початку протестів на Майдані.