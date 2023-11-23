Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Мішель додав, що ЄС повинен підтримувати Україну у військовому плані
фото: kyivindependent.com

Шарль Мішель: «Те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим»

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вважає, що українські бійці досягли великих успіхів у Чорному морі та на лівому березі Дніпра. Тому твердження, що контрнаступ ЗСУ був провальним, не вірне. Про це Мішель заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.

Мішель навів два приклади, які, на його думку, спростовують твердження про «провал» контрнаступу України.

«По-перше, те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, також дуже важливий», – зазначив він.

Мішель додав, що ЄС повинен підтримувати Україну у військовому плані – як тренуючи українських військовослужбовців, так і постачаючи зброю.

«Нинішня ситуація показує, що нам потрібно прискорити і наростити наше виробництво, щоб підтримати Україну. А також тому, що в майбутньому ми розуміємо, що ЄС, який є дуже сильним економічним гравцем, є дуже сильним і потужним з погляду поширення спільних стандартів і внутрішніх норм по всьому світу», – додав він.

Нагадаємо, 21 листопада, президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Україну з нагоди 10-річчя початку протестів на Майдані.

Теги: армія президент контрнаступ Єврокомісар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук
У Медичних силах ЗСУ – новий командувач: що про нього відомо
19 листопада, 22:16
Генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко
Умєров пояснив, чому було звільнено командувача Медичних сил ЗСУ
19 листопада, 21:32
Офіс президента веде роботу, аби Зеленський та Сі Цзіньпінь зустрілися
Чи зустрінеться Зеленський із Сі Цзіньпіном? Офіс президента дав відповідь
12 листопада, 09:12
Чехи активно шукають роботу у центрах зайнятості, незважаючи на економічні проблеми у країні
Рівень безробіття у Чехії здивував аналітиків
10 листопада, 12:09
Володимир Зеленський виступив на конференції Reuters Next
Зеленський розповів, коли буде наступне важливе рішення щодо вступу в ЄС
8 листопада, 22:56
Раніше ЗМІ повідомили, що 6-7 листопада Зеленський може відвідати Ізраїль з офіційним візитом
Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю
7 листопада, 16:25
Президент закликав партнерів дати Україні ППО на зиму
Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ
5 листопада, 17:23
Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію через низькі результати опитувань і фінансові проблеми
Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію
28 жовтня, 22:30
Оскільки Байден зосереджує увагу на війні в Ізраїлі, пропозиція відображає невідкладні внутрішні потреби
Байден запросить у Конгресу додаткові $50 млрд: на що можуть піти кошти
25 жовтня, 07:50

Політика

Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7212
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua