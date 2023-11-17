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Українські війська витісняють рашистів біля Роботиного – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські війська витісняють рашистів біля Роботиного – ISW
Українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області
фото ілюстративне

ЗСУ, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопокровки

Сили оборони мають підтверджені територіальні успіхи біля Роботиного, що на Запоріжжі. Українські війська продовжують наступальні операції на заході області. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В аналітичному звіті зазначається, що українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 16 листопада і підтвердили територіальні здобутки поблизу Роботиного 15 листопада. Російський військкор опублікував відеозапис від 15 листопада з геолокацією, на якому видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на захід від Роботиного. Це свідчить про незначне просування українських підрозділів.

Також російські джерела стверджують, що українські сили безрезультатно намагалися просунутися в районі Копані (5 км на північний захід від Роботиного), Рівного (9 км на захід від Роботиного), Новопрокопівки (на південь від Роботиного), Вербового (8 км на схід від Роботиного), а також в напрямку Новофедорівки (14 км на північний схід від Роботиного).

Водночас український військовий спостерігач Костянтин Машовець оцінив, що українські сили, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопокровки (12 км на північний схід від Роботиного), і їх відділяє лише одна лісосмуга від населеного пункту, який захищає російський 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк Сьомої гвардійської дивізії ДШВ.

Експерт додав, що кілька днів тому українські війська, схоже, дещо відтіснили підрозділи російської 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) на Копанському напрямку і просунулися ближче до Нестерянки (10 км на північний захід від Роботиного).

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА. Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За добу загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Запоріжжя війна окупанти ЗСУ

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