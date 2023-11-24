ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра на 2-8 км – CNN

Гирло Дніпра стало новим полем битви, де постійно відбуваються бойові дії

Генштаб ЗСУ заявив про створення плацдарму на лівому березі Херсонської області. Журналісти CNN розкрили деталі операції з місця подій.

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Як зазначається, гирло Дніпра стало новим полем битви, де постійно відбуваються бойові дії. За словами бійця Сергія Остапенка, російські війська обстрілюють цілодобово. «Я не памʼятаю, коли востаннє тиша була довшою за годину», — зазначив Остапенко, член загону безпілотників «Сини грому».

Він разом з побратимами бере участь в операції з форсування Дніпра, щоб встановити стабільну присутність на лівому березі Дніпра. Річка подекуди сягає півтора кілометра в ширину та є природним оборонним барʼєром для російських військ. Раніше українські війська обмежувались рейдами через річку, але тепер мова йде про створення плацдарму. Одна з цілей — відкинути окупантів від Херсону, щоб вони не могли обстрілювати обласний центр.

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«Зараз наші наступають по той бік Дніпра. Це дуже важко, ми докладаємо багато зусиль, щоб це стало можливим і нарощувати наші сили по той бік Дніпра», – уточнив воїн.

Українські військові кажуть, що вони відкинули окупантів на лівому березі Дніпра на 3-8 км. Для цього було встановлено «певне сполучення», які дозволили українським військам транспортувати необхідне обладнання на той берег. У цьому важливу роль відіграють безпілотники: бійці ведуть спостереження, допомагає маскувати позицію бійців ЗСУ. Разом з тим їхня робота є небезпечною, бо окупанти так само застосовують дрони-камікадзе, в тому числі Shahed, ракети, РСЗВ, міномети та танки.

«Противник намагається чинити максимальний опір, це говорить про те, що ми все робимо правильно. Ми створюємо їм багато проблем, і вони намагаються з цим боротися», – підкреслює український оператор БПЛА.

Триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

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Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.