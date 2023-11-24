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ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра на 2-8 км – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра на 2-8 км – CNN
Триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України
фото: Генштаб

Гирло Дніпра стало новим полем битви, де постійно відбуваються бойові дії

Генштаб ЗСУ заявив про створення плацдарму на лівому березі Херсонської області. Журналісти CNN розкрили деталі операції з місця подій.

Як зазначається, гирло Дніпра стало новим полем битви, де постійно відбуваються бойові дії. За словами бійця Сергія Остапенка, російські війська обстрілюють цілодобово. «Я не памʼятаю, коли востаннє тиша була довшою за годину», — зазначив Остапенко, член загону безпілотників «Сини грому».

Він разом з побратимами бере участь в операції з форсування Дніпра, щоб встановити стабільну присутність на лівому березі Дніпра. Річка подекуди сягає півтора кілометра в ширину та є природним оборонним барʼєром для російських військ. Раніше українські війська обмежувались рейдами через річку, але тепер мова йде про створення плацдарму. Одна з цілей — відкинути окупантів від Херсону, щоб вони не могли обстрілювати обласний центр.

«Зараз наші наступають по той бік Дніпра. Це дуже важко, ми докладаємо багато зусиль, щоб це стало можливим і нарощувати наші сили по той бік Дніпра», – уточнив воїн.

Українські військові кажуть, що вони відкинули окупантів на лівому березі Дніпра на 3-8 км. Для цього було встановлено «певне сполучення», які дозволили українським військам транспортувати необхідне обладнання на той берег. У цьому важливу роль відіграють безпілотники: бійці ведуть спостереження, допомагає маскувати позицію бійців ЗСУ. Разом з тим їхня робота є небезпечною, бо окупанти так само застосовують дрони-камікадзе, в тому числі Shahed, ракети, РСЗВ, міномети та танки.

«Противник намагається чинити максимальний опір, це говорить про те, що ми все робимо правильно. Ми створюємо їм багато проблем, і вони намагаються з цим боротися», – підкреслює український оператор БПЛА.

Триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.

Теги: війна танки військові окупанти ворог

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