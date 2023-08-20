ЗСУ формують плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра – ISW

Українські війська контрбатарейними діями створюють умови для майбутніх маневрів на лівому (східному) березі Херсонської області

Українські війська розгортають плацдарм для майбутнього наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські війська контрбатарейними діями створюють умови для майбутніх маневрів на лівому (східному) березі Херсонської області. Речник українського оперативного командування «Південь» капітан першого рангу Наталія Гуменюк зазначила, що нині головним завданням українських військ у Херсонській області є створення умов для безпеки майбутніх операцій і маневрів на лівому березі Дніпра. Гуменюк зазначила, що наразі українські сили проводять контрбатарейні заходи з очищення російських маневрених катерів, які можуть перешкодити українським операціям.

Просування українських військ

На 19 серпня було зафіксовано продовження наступальних дій російських військ під Куп'янськом, однак жодного підтвердженого переміщення вперед не відбулося. Речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

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19 серпня російські сили також активно наступали на лінії Сватове-Кремінна, і повідомляється, що вони здійснили успішне просування. Один з російських військових блогерів вказав, що російські війська щодня рухаються вперед із швидкістю від 1 до 1,5 км в напрямку Оскіл (57 км на північний схід від Кремінної). Глава військової адміністрації Луганської області Артем Лисогор повідомив, що 18 серпня українські війська відбили атаку російських сил на Білогорівку (12 км на південний захід від Кремінної).

За російськими даними, українські війська 19 серпня вели наступальні дії під Куп'янськом, але не просунулися. Російські джерела, зокрема МО РФ, стверджували, що підрозділи Західного угруповання військ РФ відбивали українські атаки та контратаки поблизу Синьківки, Вільшан та урочища Маньківка (приблизно 15 км на схід від Куп’янська).

Українські війська 19 серпня виконували обмежені наземні наступи в районі Бахмута, але не було підтвердженого або оголошеного просування. За даними російського Міністерства оборони та інших російських джерел, російські сили відбили українські атаки навколо Веселого (20 км на північний схід від Бахмута), Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута) і вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка (7-13 км на південний захід від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що 19 серпня українські війська вели наступ на лінії Сватове-Кремінна, але не просунулися. Російське МО стверджувало, що російські сили відбили українські атаки біля Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового) та на південь від Кузьминого (4 км на південний захід від Кремінної).

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Українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута 19 серпня, але не зробили жодного підтвердженого або заявленого просування. За повідомленням Генерального штабу України, російські сили безуспішно намагалися вести наступальні дії на північ від Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута), на північ і південь від Кліщіївки, на схід від Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута) і в районі Торецька (20 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер заявив, що українські війська здійснили бронетехнічний штурм поблизу Кліщіївки і що бої тривають. Інший російський «воєнкор» заявив, що підрозділи бригади «Олександр Невський» і добровольчих формувань диверсійно-розвідувальної бригади «Волки» нещодавно відбили кілька українських атак на захід від Соледара (11 км на північний схід від Бахмута).

Українські війська вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 19 серпня і останнім часом досягли обмеженого прогресу. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на схід від Невельського (безпосередньо на захід від міста Донецьк). Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Красногорівки та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей, але не просунулися 19 серпня. Російські джерела стверджували, що українські сили посилюють наступ у напрямку Завітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки), на схід від Урожайного, та біля Приютного.

Українські сили проводили наступальні операції в західній Запорізькій області та, як повідомляється, просунулися 19 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 серпня, показують, що українські сили просунулися на північ від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).