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Резніков може отримати нову посаду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков може отримати нову посаду
Олексій Резніков може стати дипломатом
фото з відкритих джерел

Новим очільником Міноборони може стати Кирило Буданов

Міністра оборони Олексія Резнікова можуть призначити послом у Великій Британії. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності».

«В Офісі президента вже давно думають зняти Резнікова з поста очільника Міноборони. Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова (очільника розвідки – «Главком»). Натомість Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Банковій вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь.

Нагадаємо, у березні Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов’язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні».

Вже тоді говорили про звільнення Резнікова.

Проте згодом Резніков пояснив чому Зеленський залишив його на посаді.

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Теги: Олексій Резніков Міноборони Кирило Буданов

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