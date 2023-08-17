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Міністр оборони Китаю прибув до Білорусі: яка причина візиту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр оборони Китаю прибув до Білорусі: яка причина візиту
У Білорусі Лі Шанфу зустріли на асфальті традиційним хлібом-сіллю
фото: Twitter

У Білорусі заявляють, що Шанфу прибув до країни задля зміцнення відносин, бо держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів.

Глава Міноборони Китаю Лі Шанфу з триденним візитом прибув до Білорусі. Головною ціллю візиту міноборони Китаю є зміцнення зв'язків з союзниками Росії. оскільки країни-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів з нацією. Про це повідомляє Bloomberg.
 
Зазначається, що візит збігається з посиленням закликів з боку Польщі та країн Балтії посилити охорону кордону, посилаючись на присутність російських найманців, які втекли в Білорусь, а також на поновлені спроби президента Білорусі Олександра Лукашенка спровокувати напруженість, відправляючи мігрантів на кордон.

У Білорусі заявляють, що Шанфу прибув до країни задля зміцнення відносин, бо держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів.

Варто зауважити, що раніше президент Польщі Анджей Дуда розповів своєму латвійському колезі Едгарсу Рінкевичсу, що Варшава готова надіслати військову допомогу для зміцнення кордону з Білоруссю, і звинуватив Росію в розпалюванні хаосу. Тим часом Литва заявила, що з п'ятниці тимчасово закриє два пункти пропуску на кордоні, перенаправляючи рух на чотири інші пункти пропуску.

Нагадаємо, підсумки переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з главою китайського МЗС Ван І свідчать про те, що Пекін дедалі більше розходиться з Москвою щодо того, як зупинити війну в Україні. 

Читайте також: Пекін розкритикував Росію через «жорстоке» ставлення до китайців – Bloomberg
Теги: Білорусь міністр Міноборони Анджей Дуда Литва президент кордон Варшава

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