Міністр оборони Китаю прибув до Білорусі: яка причина візиту
У Білорусі заявляють, що Шанфу прибув до країни задля зміцнення відносин, бо держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів.
Глава Міноборони Китаю Лі Шанфу з триденним візитом прибув до Білорусі. Головною ціллю візиту міноборони Китаю є зміцнення зв'язків з союзниками Росії. оскільки країни-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів з нацією. Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що візит збігається з посиленням закликів з боку Польщі та країн Балтії посилити охорону кордону, посилаючись на присутність російських найманців, які втекли в Білорусь, а також на поновлені спроби президента Білорусі Олександра Лукашенка спровокувати напруженість, відправляючи мігрантів на кордон.
У Білорусі заявляють, що Шанфу прибув до країни задля зміцнення відносин, бо держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів.
У Мінск з афіцыйным візітам прыбыў член Цэнтральнай ваеннай рады, Дзяржаўнай рады, Міністр абароны КНР генерал-палкоўнік Лі Шанфу pic.twitter.com/cCvjAfxkvc— Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) August 16, 2023
Варто зауважити, що раніше президент Польщі Анджей Дуда розповів своєму латвійському колезі Едгарсу Рінкевичсу, що Варшава готова надіслати військову допомогу для зміцнення кордону з Білоруссю, і звинуватив Росію в розпалюванні хаосу. Тим часом Литва заявила, що з п'ятниці тимчасово закриє два пункти пропуску на кордоні, перенаправляючи рух на чотири інші пункти пропуску.
Нагадаємо, підсумки переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з главою китайського МЗС Ван І свідчать про те, що Пекін дедалі більше розходиться з Москвою щодо того, як зупинити війну в Україні.
Коментарі — 0