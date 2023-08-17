Міністр оборони Китаю прибув до Білорусі: яка причина візиту

У Білорусі заявляють, що Шанфу прибув до країни задля зміцнення відносин, бо держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів.

Глава Міноборони Китаю Лі Шанфу з триденним візитом прибув до Білорусі. Головною ціллю візиту міноборони Китаю є зміцнення зв'язків з союзниками Росії. оскільки країни-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів з нацією. Про це повідомляє Bloomberg.



Зазначається, що візит збігається з посиленням закликів з боку Польщі та країн Балтії посилити охорону кордону, посилаючись на присутність російських найманців, які втекли в Білорусь, а також на поновлені спроби президента Білорусі Олександра Лукашенка спровокувати напруженість, відправляючи мігрантів на кордон.

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У Білорусі заявляють, що Шанфу прибув до країни задля зміцнення відносин, бо держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів.

У Мінск з афіцыйным візітам прыбыў член Цэнтральнай ваеннай рады, Дзяржаўнай рады, Міністр абароны КНР генерал-палкоўнік Лі Шанфу pic.twitter.com/cCvjAfxkvc Будь ласка, читайте текст після реклами August 16, 2023

Варто зауважити, що раніше президент Польщі Анджей Дуда розповів своєму латвійському колезі Едгарсу Рінкевичсу, що Варшава готова надіслати військову допомогу для зміцнення кордону з Білоруссю, і звинуватив Росію в розпалюванні хаосу. Тим часом Литва заявила, що з п'ятниці тимчасово закриє два пункти пропуску на кордоні, перенаправляючи рух на чотири інші пункти пропуску.

Нагадаємо, підсумки переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з главою китайського МЗС Ван І свідчать про те, що Пекін дедалі більше розходиться з Москвою щодо того, як зупинити війну в Україні.