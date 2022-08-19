ЗСУ за добу «демілітаризували» 400 рашистів – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 44 700 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 44700 (+400) осіб ліквідовано;
- танків – 1899 (+10) од;
- бойових броньованих машин – 4195 (+16) од;
- артилерійських систем – 1016 (+6) од;
- РСЗВ – 266 (+1) од;
- засоби ППО – 141 (+5) од;
- літаків – 234 (+0) од;
- гелікоптерів – 197 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2);
- крилаті ракети – 190 (+0);
- кораблі/катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) од;
- спеціальна техніка – 94 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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