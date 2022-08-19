ЗСУ за добу «демілітаризували» 400 рашистів – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 44 700 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 44700 (+400) осіб ліквідовано;

танків – 1899 (+10) од;

бойових броньованих машин – 4195 (+16) од;

артилерійських систем – 1016 (+6) од;

РСЗВ – 266 (+1) од;

засоби ППО – 141 (+5) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 197 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2);

крилаті ракети – 190 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) од;

спеціальна техніка – 94 (+1).

Втрати ворога станом на 19 серпня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.