Військові ліквідували вже трьох командирів російських полків

Командира 356-ої бригади поранено

Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію станом на 12 годину 20 березня.

Зберігається загроза завдання Росією ракетних ударів по Україні високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковою ракетою «Кинжал». Країна-окупантка також готується залучити війська Білорусі до наступу.

Загалом стан, положення і характер оборони України не змінилися, захисники утримують зайняті райони та рубежі. Противник зазнає значних втрат.

«Підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс РФ. Під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного, знищено командирів: 331-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; «кузниці комдивів» – 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; шостого гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля», – йдеться у повідомленні.

На Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на Київ. За цим напрямком росіяни відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних Сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії.

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, але продовжує перегрупування своїх військ та зосередження сил для подальшого наступу. Після вогневого ураження з боку наших захисників окупанти були змушені перейти до оборони та мінування місцевості.

«На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На території Бєлгородської області, поблизу Державного кордону України, виявлені позиції артилерії великої потужності. Ворог не полишає намірів встановити контроль над містом Ізюм, але втратив боєздатність своїх підрозділів та зупинений», – додали в ГУР.

Ворог зосереджує на штурмі Рубіжного, Сєверодонецька, Попасної. Загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке, але зазнали втрат і не мають там успіху.

Продовжується блокування та обстріли міста-героя Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не велось, на окремих напрямках ворог перейшов до оборони.

Нагадаємо, Генштаб оцінює загрозу наступу з Білорусі на волинському напрямку як високу. ЗСУ зазначають, що готові до відсічі.

Сьогодні зрану під Києвом поліція затримала «розгубленого і наляканого» кулеметника з Казані.

Також стало відомо, що Путін і Шойгу готуються послати на війну в Україну неповнолітніх.

Крім того повідомллялося, що за добу військові ліквідували двох російських полковників.

Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.

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