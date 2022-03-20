Поліція затримала «розгубленого і наляканого» кулеметника з Казані

Тепер російський контрактник даватиме свідчення про злочинні накази російського керівництва

Офіцер поліції Київської області разом з військовими зранку 20 березня затримали «розгубленого і наляканого «бабкіного внука» з георгіївською стрічкою на руці.

Ним виявився 23-річний російський кулеметник Володимир Сафронов з Казані. Він контрактник. Тепер він даватиме свідчення про злочинні накази російського керівництва.

Ворожого військового викрили поряд із Житомирською трасою, де нині тривають протистояння окупанту.

«Поліцейські Київщини продовжують працювати у так званих «сірих зонах» та навіть на окупованих територіях, встановлювати місця дислокації російських диверсантів, викривати позиції ворога та надавати допомогу населенню».

Напередодні на Рівненщині затримали озброєного інформатора окупантів. Зрадник виявив бажання очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами Рівненщини.

Також СБУ затримала сапера з терористичного угруповання «Сомалі». Сапер стверджує, що нібито втік від війни і переховувався на Вінниччині.

19 березня названо точну кількість російських військовополонених.

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