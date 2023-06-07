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Зимовому блекауту бути? Зеленський сказав, до чого готуватися українцям

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зимовому блекауту бути? Зеленський сказав, до чого готуватися українцям
Володимир Зеленський наголосив, що в нього є домовленості із партнерами, які допоможуть Україні, якщо Росія знову спробує знищити нашу енергосистему
фото: glavcom.ua

Україна буде потужнішою, ніж минулої зими

Президент України Володимир Зеленський  наголосив, що держава робить усе можливе, щоб не допустити масового відключення електрики, як це було в 2022 році. Про це голова держави заявив на пресконференції до Дня журналіста 6 червня. 

«Питання дуже складне. Ми пройшли блекаут. Чи можу я сказати, чи не буде взимку блекаута? Як я це скажу? Але ми робимо усе, щоб цього не було. Ми точно будемо потужнішими, ніж минулої зими. Ми ще серйозніше до цього ставимось, бо ми пережили блекаут. Але ми це пройшли, нам допомагали і партнери, і навіть природа», – сказав президент. 

Зеленський наголосив, що в нього є домовленості із партнерами, які допоможуть Україні у випадку, якщо армія терористів РФ знову спробує знищити українську енергосистему. 

«Ми дуже багато всього зробили, зокрема і винахідливого. З багатьма державами побудована логістика. Я їздив до Саудівської Аравії і там були партнери з арабського світу, які у разі дефіциту нададуть нам допомогу. У мене є домовленості. Я не знаю, якою буде зима, може до зими ми уже переможемо», – наголосив Зеленський. 

Зазначимо, що минулої зими Кремль намагався знищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Масове вимкнення електроенергії 23 листопада внаслідок ракетної атаки увійшло в історію України як блекаут

До слова, раніше експерт розповів, чи треба очікувати повторного блекауту в Україні. На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, Росія може все літо накопичувати ракети для повторення блекаута в Україні.

Теги: Володимир Зеленський блекаут війна електроенергія

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