Голова парламенту Грузії стверджує, що авіасполучення з РФ не порушує жодних санкцій

За словами політика, вимога до Грузії запровадити двосторонні санкції є несправедливістю

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що пряме авіасполучення з Росією не порушує жодних санкцій. Про це політик сказав, коментуючи заяву представника Держдепу США про ризик санкцій проти Грузії за пряме авіасполучення з РФ, повідомляє грузинський Перший канал.

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«Жоден іноземний політик або представник структури не говорить, що польоти порушують будь-які санкції, давайте домовимося, що прямі рейси не порушують жодних санкцій», – зазначив Папуашвілі.

За словами голови парламенту, вимога до Грузії запровадити двосторонні санкції є несправедливістю.

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Папуашвілі додав, що Грузія свідомо продовжує свою політику – з одного боку, вона дотримується міжнародних санкцій і не дозволить використовувати себе для обходу обмежень, а з іншого – не запроваджує двосторонніх санкцій проти Росії.

Нагадаємо, голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявляє, що Грузія нібито не може ввести санкції проти Росії, оскільки це створює «ризики війни та економічної кризи». За його словами, в умовах, коли Грузія не може отримати економічних гарантій і гарантій безпеки, «ніхто не може вимагати від нас ризикувати наших людей».

Зазначимо, ЄС шкодує, що влада Грузії вирішила відновити авіасполучення з Росією, це викликає побоювання за європейський шлях Грузії.

До слова, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Його появи у парламенті спровокувала хвилю протестів та заворушень. За указом глави Кремля, російським авіакомпаніям було заборонено здійснювати польоти до Грузії. Мінтранс РФ ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.