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Окупанти обстрілюють Херсон, де триває евакуація (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстрілюють Херсон, де триває евакуація (фото)
Обстріл Херсона. 8 червня 2023 року
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Ворог гатить по прибережних територіях та центральній частині міста

Російські загарбники обстрілюють Херсон. Ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Окупанти гатять по прибережних територіях та центральній частині міста», – написав Прокудін.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак нагадав, що в Херсоні наразі йде евакуація.

«Триває евакуація людей, а в цей час росіяни обстрілюють Херсон. Звичайні терористи», – пише Єрмак.

Окупанти обстрілюють Херсон, де триває евакуація (фото) фото 1
Окупанти обстрілюють Херсон, де триває евакуація (фото) фото 2

Нагадаємо, що Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС евакуація окупанти війна Херсон

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