Зеленський візьме участь у саміті G7: Японія повідомила нюанси

МЗС Японії внесло ясність, чи буде Зеленський присутнім особисто на саміті

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Великої сімки», що відкривається у п'ятницю, 19 травня, у Хіросімі. Про це повідомило міністерство закордонних справ Японії.

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Зеленський приєднається по відеозв'язку до наради, яка відбудеться в неділю, йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше цього року Зеленський прийняв запрошення прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди взяти участь у саміті G7, але було невідомо, чи буде він присутнім особисто чи відеозв'язком.

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Війна в Україні та підтримка Києва у протистоянні російській агресії – одна з головних тем нинішньої зустрічі у Хіросімі лідерів семи найбільш розвинених індустріальних держав.

Нагадаємо, Велика Британія має намір оголосити про заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів на саміті «Великої сімки» в Хіросімі, що розпочнеться 19 травня.

Також на саміті країн «Великої сімки» США запропонують нові кроки для економічної ізоляції РФ та послаблення спроможності країни-агресорки вести війну проти України.

Нагадаємо, саміт G7 відбудеться у японській Хіросімі 19-21 травня.