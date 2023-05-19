Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський візьме участь у саміті G7: Японія повідомила нюанси

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський візьме участь у саміті G7: Японія повідомила нюанси
Саміт G7 відбудеться у японській Хіросімі 19-21 травня
фото з відкритих джерел

МЗС Японії внесло ясність, чи буде Зеленський присутнім особисто на саміті

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Великої сімки», що відкривається у п'ятницю, 19 травня, у Хіросімі. Про це повідомило міністерство закордонних справ Японії.

Зеленський приєднається по відеозв'язку до наради, яка відбудеться в неділю, йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше цього року Зеленський прийняв запрошення прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди взяти участь у саміті G7, але було невідомо, чи буде він присутнім особисто чи відеозв'язком.

Війна в Україні та підтримка Києва у протистоянні російській агресії – одна з головних тем нинішньої зустрічі у Хіросімі лідерів семи найбільш розвинених індустріальних держав.

Нагадаємо, Велика Британія має намір оголосити про заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів на саміті «Великої сімки» в Хіросімі, що розпочнеться 19 травня.

Також на саміті країн «Великої сімки» США запропонують нові кроки для економічної ізоляції РФ та послаблення спроможності країни-агресорки вести війну проти України.

Нагадаємо, саміт G7 відбудеться у японській Хіросімі 19-21 травня.

Теги: Велика сімка Володимир Зеленський Японія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Союзники виступають проти плану США заборонити весь експорт G7 до Росії.
ЄС і Японія виступили проти пропозиції США заборонити G7 весь експорт до Росії – ЗМІ
25 квiтня, 02:27
Зеленський візьме участь у саміті в японській Хіросімі
Лідери країн-учасниць G-7 чекають на перемовини із Зеленським у Японії
17 травня, 22:53
Очікується, що нові санкції проти Росії оголосить і решта членів «Великої сімки»
Британія оголосить нові санкції проти РФ: що потрапить під заборону
Сьогодні, 03:59

Політика

Який кандидат у президенти Туреччини бажаніший для кримських татар? Відповідь Чубарова
Який кандидат у президенти Туреччини бажаніший для кримських татар? Відповідь Чубарова
Пентагон зробив замовлення на винищувач нового покоління: яким він буде
Пентагон зробив замовлення на винищувач нового покоління: яким він буде
Білий дім серйозно помилився щодо оцінки вартості військової допомоги Україні – CNN
Білий дім серйозно помилився щодо оцінки вартості військової допомоги Україні – CNN
В Японії починається саміт G7: озвучено основну мету
В Японії починається саміт G7: озвучено основну мету
Зеленський візьме участь у саміті G7: Японія повідомила нюанси
Зеленський візьме участь у саміті G7: Японія повідомила нюанси
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
19K
Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство
14K
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
13K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
9739
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
5820
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту