Білорусь знову продовжила військові навчання

Білоруська армія не готова до наступальних операцій

Армія перебуватиме на полігонах до 16 липня

Навчання збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 16 липня. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

Повідомляється, що 10 липня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 9 липня.

Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

Борисівський (227-й) до 16 липня;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 16 липня;

Гозький (під Гродно) до 15 липня;

Брестський до 16 липня;

Ріпище (Осиповичі) до 15 липня;

Мар'їна Гірка до 16 липня;

Лосвідо (під Вітебськом) до 16 липня;

Неман (під Березівкою) до 15 липня;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 15 липня;

Чепелево (під Слонімом) до 15 липня;

Доманово (під Івацевичами) до 15 липня;

Стрільбище під Старими Дорогами до 15 липня;

Заслонове (під Лепелем) до 16 липня.

Зазначається, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія «як і раніше, не готова до наступальних операцій».

Крім цього, Білорусь також продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, що Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.