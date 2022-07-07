  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Білорусь знову продовжила військові навчання
рус
    Події в Україні

    Білорусь знову продовжила військові навчання

    Білоруська армія не готова до наступальних операцій - Білорусь знову продовжила військові навчання
    Білоруська армія не готова до наступальних операцій
    фото ілюстративне

    Армія перебуватиме на полігонах до 16 липня

    Навчання збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 16 липня. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

    Повідомляється, що 10 липня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 9 липня.

    Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

    • Борисівський (227-й) до 16 липня;
    • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 16 липня;
    • Гозький (під Гродно) до 15 липня;
    • Брестський до 16 липня;
    • Ріпище (Осиповичі) до 15 липня;
    • Мар'їна Гірка до 16 липня;
    • Лосвідо (під Вітебськом) до 16 липня;
    • Неман (під Березівкою) до 15 липня;
    • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 15 липня;
    • Чепелево (під Слонімом) до 15 липня;
    • Доманово (під Івацевичами) до 15 липня;
    • Стрільбище під Старими Дорогами до 15 липня;
    • Заслонове (під Лепелем) до 16 липня.

    Зазначається, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія «як і раніше, не готова до наступальних операцій».

    Крім цього, Білорусь також продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною.

    Нагадаємо, що Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

    Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

    Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь росія окупанти війна військові навчання Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білорусь знову продовжила військові навчання