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ЗСУ завдають ворогу потужних ударів на Таврійському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ завдають ворогу потужних ударів на Таврійському напрямку
Сили оборони наносять ворогу потужні удари, знищуючи його захисні можливості
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника

Оборонна операція на Таврійському напрямку триває. Сили оборони наносять ворогу потужні удари, знищуючи його захисні можливості. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1455 вогневих завдання», – повідомив Тарнавський.

За даними командувача, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад сім рот.

Знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника. Зокрема:

  • 19 танків;
  • 5 одиниць БМП;
  • 2 ББМ;
  • БТР;
  • 2 гаубиці 2А65 «Мста-Б»;
  • самохідна артилерійська установки «Акація»;
  • зенітний ракетний комплекс «Тор»;
  • 4 одиниці БпЛА «Орлан-10»;
  • 4 БпЛА «Zala»;
  • БпЛА «Ланцет»;
  • 4 одиниці САУ 2С7 «Піон»;
  • 2 РЕБ «Житель»;
  • 2 реактивні системи залпового вогню «Ураган».

Також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.

Раніше Генштаб повідомляв, що противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів.

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Теги: ураган втрати

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