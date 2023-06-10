ЗСУ завдають ворогу потужних ударів на Таврійському напрямку
Знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника
Оборонна операція на Таврійському напрямку триває. Сили оборони наносять ворогу потужні удари, знищуючи його захисні можливості. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1455 вогневих завдання», – повідомив Тарнавський.
За даними командувача, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад сім рот.
Знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника. Зокрема:
- 19 танків;
- 5 одиниць БМП;
- 2 ББМ;
- БТР;
- 2 гаубиці 2А65 «Мста-Б»;
- самохідна артилерійська установки «Акація»;
- зенітний ракетний комплекс «Тор»;
- 4 одиниці БпЛА «Орлан-10»;
- 4 БпЛА «Zala»;
- БпЛА «Ланцет»;
- 4 одиниці САУ 2С7 «Піон»;
- 2 РЕБ «Житель»;
- 2 реактивні системи залпового вогню «Ураган».
Також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.
Раніше Генштаб повідомляв, що противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів.
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