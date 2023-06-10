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ЗСУ ліквідували командира бойовиків із батальйону «Сомалі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували командира бойовиків із батальйону «Сомалі»
Роман Воробйов родом із Донбасу, він від 2014 року брав участь у війні проти України
фото: Анатолій Штефан/Telegram

Про смерть окупанта повідомив ватажок «ДНР» Денис Пушилін

На Донеччині під Авдіївкою ліквідували терориста «ДНР», командира 1-ї штурмової роти батальйону «Сомалі» псевдореспубліки, гвардії капітана Романа Воробйова. Зазначається, що 26-річний росіянин загинув 5 червня. Про смерть окупанта повідомив ватажок «ДНР» Денис Пушилін.

Відреагував на цю новину офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан. Він пожартував, що Воробйов приєднався до військових злочинців, терористів «Донецької народної республіки» Михайла Толстих («Гіві») та Арсенія Павлова («Мотороли»).

Кремлівський диктатор Володимир Путін присвоїв «днрівцю» звання «героя Росії» посмертно.

Роман Воробйов родом із Донбасу, він від 2014 року брав участь у війні проти України у складі терористичного батальйону «Сомалі». Штурмував Маріуполь навесні 2022 року. На вручення нагороди, яке проводив ватажок «ДНР» Пушилін, Воробйов одягнув форму з нацистським шевроном «Тотенкопф».

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 890 російських окупантів, від початку повномасштабного вторгнення ворожі втрати склали орієнтовно 214660 осіб.

Як відомо, триває 472-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 34 бойових зіткнення.

 

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