ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою – ISW

ЗСУ змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки

Українські сили продовжували контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута і, як повідомляється, змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута). Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).'

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У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують штурм на південь від Бахмута, а речник Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повторив, що українські позиції знаходяться приблизно в трьох кілометрах від російської наземної лінії зв’язку (GLOC) на T0513. шосе.

Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Оріхово-Василівку (10 км на північний захід від Бахмута) 24 вересня. Російські джерела стверджували, що частини російської 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) захопили Оріхово-Василівку і що російські сили наразі очищають це місце. хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень.

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Пов’язаний з Кремлем військовий блогер також зазначив, що російські війська здійснили дві одночасні атаки з Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута) у напрямку Григорівки (10 км на північний захід від Бахмута) та в напрямку Оріхово-Василівки.

Російський агрегатор новин стверджував, що 23 вересня російські війська продовжували атакувати північний фланг Бахмута, щоб відкинути українські сили з висот поблизу Оріхово-Василівки та Берхівки (5 км на північний захід від Бахмута).

Російські джерела також стверджували, що російські сили контратакували поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські напади на схід від Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), на південний схід від Білої Гори (13 км на південний схід від Бахмута) та поблизу Кліщіївки.

Як відомо, 18 вересня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові.