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    Думки вголос

    Поранення Герасимова: українці стали жертвами дезінформації

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Генерал Герасимов, на жаль, благополучно вийшов з Ізюму - Поранення Герасимова: українці стали жертвами дезінформації
    Генерал Герасимов, на жаль, благополучно вийшов з Ізюму
    фото з відкритих джерел

    Найбільша поразка в інформаційній війні – це втратити довіру читача

    Є таке поняття ІПСО – інформаційно-психологічні спеціальні операції.

    Штука дуже серйозна і ефективна, коли робиться грамотними людьми. І дуже шкідлива, коли робиться не грамотними.

    Але бувають абсолютно тупі і шкідливі ІПСО. Кілька днів назад я побачив, як одні «товарищи», які в перші дні розбіглись так, що їх на кордоні ловили – запустили тему про те, що Герасимов поранений.

    Ми з командою спробували розібратись в цьому питанні і зрозуміли, що Герасимов – не був поранений, хоча був в Ізюмі.

    Герасимов – це як крейсер Москва. Якщо б він дійсно був поранений, за лічені години з'явились би цьому сотні непрямих доказів

    Тому побачивши, що це неправда – я про це заявив в прямих ефірах. Це дуже розлютило «товаришів». А сьогодні «непоранений» Герасимов з'явився на публіці.

    Тепер поясню в чому була шкода історії про поранення Герасимова.

    Ціль була правильна – підняти моральний дух і віру в перемогу. Дух вдалось підняти. Але тепер це виявилось неправдою. І наслідки набагато важчі.

    Новину про поранення розганяли українські ЗМІ та канали. Російські навпаки це спростовували. Тепер російські ЗМІ виявились праві, а українець почав з острахом думати, що йому брешуть на його каналах, і підчитувати російські на всякий випадок.

    Найбільша поразка в інформаційній війні – це втратити довіру читача. Тоді кінець всім вашим операціям. І всілякі «ураіпсо» підривають довіру до наших каналів.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

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    Теги: росія окупанти ЗМІ пропаганда війна інформаційна війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Поранення Герасимова: українці стали жертвами дезінформації