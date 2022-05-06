Поранення Герасимова: українці стали жертвами дезінформації
Найбільша поразка в інформаційній війні – це втратити довіру читача
Є таке поняття ІПСО – інформаційно-психологічні спеціальні операції.
Штука дуже серйозна і ефективна, коли робиться грамотними людьми. І дуже шкідлива, коли робиться не грамотними.
Але бувають абсолютно тупі і шкідливі ІПСО. Кілька днів назад я побачив, як одні «товарищи», які в перші дні розбіглись так, що їх на кордоні ловили – запустили тему про те, що Герасимов поранений.
Ми з командою спробували розібратись в цьому питанні і зрозуміли, що Герасимов – не був поранений, хоча був в Ізюмі.
Герасимов – це як крейсер Москва. Якщо б він дійсно був поранений, за лічені години з'явились би цьому сотні непрямих доказів
Тому побачивши, що це неправда – я про це заявив в прямих ефірах. Це дуже розлютило «товаришів». А сьогодні «непоранений» Герасимов з'явився на публіці.
Тепер поясню в чому була шкода історії про поранення Герасимова.
Ціль була правильна – підняти моральний дух і віру в перемогу. Дух вдалось підняти. Але тепер це виявилось неправдою. І наслідки набагато важчі.
Новину про поранення розганяли українські ЗМІ та канали. Російські навпаки це спростовували. Тепер російські ЗМІ виявились праві, а українець почав з острахом думати, що йому брешуть на його каналах, і підчитувати російські на всякий випадок.
Найбільша поразка в інформаційній війні – це втратити довіру читача. Тоді кінець всім вашим операціям. І всілякі «ураіпсо» підривають довіру до наших каналів.
Джерело: блог Віктора Андрусіва