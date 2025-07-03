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Війна дронів. Стало відомо, які сітки закуповують ЗСУ для захисних коридорів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Війна дронів. Стало відомо, які сітки закуповують ЗСУ для захисних коридорів
Рибальські сітки в промислових масштабах безкоштовно передає ЗСУ, зокрема, Голландія
Фото: ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії»

«Сіток треба багато, багато, дуже багато...» Сили підтримки ЗСУ полюють за новим товаром

У Силах підтримки ЗСУ кажуть, що сітки для антидронових коридорів закуповують за бюджетною підпрограмою відповідно до номенклатури інженерних військ, і це гарантує наявність стандартизованих і перевірених матеріалів. Використовують різні типи міцних сіток та інших матеріалів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Коридори життя. ЗСУ облаштовують антидронові тунелі: як це працює».

Зазначається, що різноманітні сітки стали дуже запитуваним матеріалом на ринку, адже їх централізовано закуповують не тільки Сили підтримки, а й волонтери та окремі підрозділи на рівні взводів – для того, щоб прикрити техніку, вхід у бліндажі та інші локації свого життєвого простору.

«Отже, сіток треба багато, багато, дуже багато... Найпростіший і найдешевший варіант – рибальські сіті, на фронті згодяться і відпрацьовані. Деякі волонтерські організації збирають старі сітки тоннами у морських країнах, таке добро іноземні друзі зазвичай віддають безкоштовно», – повідомляють в ЗСУ.

Військовий Денис із 152-ї бригади розповідає, що його побратими намагаються прикривати сітками бліндажі, зокрема, вхід – або металевими, або рибальськими. За його словами, такі сітки не дають FPV-дронам залетіти прямо всередину, але проблема в тому, що росіяни запускають не один, а кілька FPV, і якщо перші пару штук ця сітка зупинить, то інші вже ні, бо від сітки на той момент вже нічого не залишиться.

Найпростіша сітка коштує 143 грн за м², метало-синтетична – близько 400 грн, сендвіч-сітка (поєднання канатної і шестигранної) – до 730 грн за м². Отже, щоб встановити укриття навіть над найменшим придорожним кафе на Донбасі, де часто спиняються на каву військові, власнику закладу треба щонайменше з пів сотні метрів сітки. 

Нагадаємо, військові також пояснили, яку ефективність мають захисні сітки для військової техніки.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

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Теги: дрон війна ЗСУ фронт

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