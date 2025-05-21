Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2025 року

Триває 1183-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 3048 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дворічанське Харківської області; Бересток, Зоря, Полтавка, Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Удачне, Піддубне, Новодарівка, Толстой Донецької області; Філія Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Куп’янському напрямку

Вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку

Українські підрозділи відбили дві штурмові дії в районі Високого.

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснили війська окупанта.

На Курському напрямку

Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 40 КАБ, здійснив 261 обстріл, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 13 штурмових дій загарбників.

Нагадаємо, триває 1183-й день повномасштабної війни в Україні.