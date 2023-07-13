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ЗСУ тиснуть на ворога на трьох напрямках, Росія стягує резерви – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ тиснуть на ворога на трьох напрямках, Росія стягує резерви – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви
фото: Генштаб

Українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Українські захисники мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області, продовжують просуватися. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Ковальов зазначив, що у Запорізькій області українські воїни мають успіх на двох ділянках поблизу міста Оріхів.

ЗСУ тиснуть на ворога на трьох напрямках, Росія стягує резерви – Генштаб фото 1

«На напрямках Новоданилівка-Широка Балка, Новотокмачка-Новопокровка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – зазначив він.

ЗСУ тиснуть на ворога на трьох напрямках, Росія стягує резерви – Генштаб фото 2

Наші війська також продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. За словами речника, на південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях.

При цьому українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви, але наші бійці відбивають атаки.

Триває 505-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. 

Теги: ЗСУ Генштаб військові Запорізька область наступ Бахмут

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