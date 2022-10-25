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ЗСУ точним пострілом знешкодили 40 «кадирівців» (фото, відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ точним пострілом знешкодили 40 «кадирівців» (фото, відео)
ЗСУ вдарили по базі рашистів
фото із соцмереж

Внаслідок удару 60 окупантів отримали поранення, ще близько 40 загинули

Збройні сили України 24 жовтня задали ракетного удару по базі кадирівців. За попередніми даними, щонайменше 60 осіб отримали поранення, ще близько 40 загинули. Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у своєму Twitter.

Він також опублікував фото та відео наслідків ракетного удару.

«Cьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по базі в якій базувалися тіктокери. За попередньою інформацією, у кадировців близько 40 пішли на ДМБ та понад 60 поранені», – йдеться у повідомленні.

Де саме розташовувалася база окупантів та точний час удару не повідомляється. Зокрема, на відео можна побачити окупантів, повністю вкритих пилом та, ймовірно, попелом. Чоловіки згадують ім'я Аллаха.

У деяких з них йде кров з носа та рота. Водночас в одного з кадирівців у крові вся шия.

Нагадаємо, Служба безпеки Україні раніше оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що диверсанти ПВК «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України зеків, якщо вони намагаються втекти із поля бою.

Також раніше у мережі з'явилося відео, як керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які погодилися брати участь у спецоперації, втратили кінцівки та «отримали помилування».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.

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Теги: окупанти ЗСУ росія війна

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