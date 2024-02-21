Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Втрати росіян в Україні. Журналісти встановили імена десятків тисяч загиблих

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Втрати росіян в Україні. Журналісти встановили імена десятків тисяч загиблих
Реальна кількість загиблих росіян може бути як мінімум удвічі вищою, оскільки не про всіх повідомляють публічно
фото з відкритих джерел

У минулому році втрати РФ значно зросли, порівняно з першим роком повномасштабної війни

Російській службі BBC спільно з виданням «Медіазона» та командою волонтерів на основі відкритих джерел вдалося встановити імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року. З них щонайменше 6614 – загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх з нею районах Донецької області.

Аналіз некрологів показав, що основне навантаження під час штурму Авдіївки лягло на людей, які потрапили до армії з російських колоній, а також добровольців та мобілізованих. Загальні встановлені журналістами втрати російської сторони за 2023 рік становили 27 906 осіб, що на 57% більше, ніж підтверджені втрати за перший рік повномасштабного вторгнення в Україну (16 044 особи).

Вивчаючи обстановку на цвинтарях у різних населених пунктах Росії, журналісти помітили, що в середньому на цвинтарях з'являються імена всіх тих, про кого повідомлялося публічно, і ще приблизно така ж кількість могил військових, про загибель яких не було згадки у ЗМІ чи соцмережах. Отже, реальна кількість загиблих може бути як мінімум удвічі вищою – тобто понад 90 тис осіб. До цього числа не входять ті, хто воював проти України у складі збройних формувань «народних республік» у Донецькій та Луганській областях.

Детальніше про втрати РФ під час наступу

Починаючи з жовтня 2023 року, підтверджені щотижневі втрати російської сторони почали істотно зростати – у серпні та вересні щотижня в середньому підтверджувалася загибель 360 військових. А починаючи з 9 жовтня, підтверджені щотижневі втрати зросли до 550-600 осіб. Цей стрибок збігається за часом із повідомленнями про початок нової операції зі штурму Авдіївки та інших населених пунктів Донецької області. З жовтня 2023 року до 20 лютого 2024-го підтвердилася загибель 6614 російських військових.

Втрати росіян в Україні. Журналісти встановили імена десятків тисяч загиблих фото 1

Загалом встановлені журналістами цифри російських втрат осені 2023 року поступаються лише втратам під час штурму Вугледара та Бахмута взимку та навесні того ж року. Тоді темп приросту втрат удвічі перевищував середні показники 2022 року.

BBC пише, що, якщо брати усереднені показники, то у 2023 році типовий російський боєць, убитий в Україні, – це 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт прямо з колонії. Причому якщо у 2022 році більшість засуджених завербувала найманська група «Вагнер», то з лютого 2023-го набором займається виключно міноборони РФ.

Втрати росіян в Україні. Журналісти встановили імена десятків тисяч загиблих фото 2

Які регіони РФ лідирують за кількістю загиблих

За абсолютним числом загиблих лідирують Краснодарський край, Свердловська область, Башкортостан і Челябінська область. Але якщо перерахувати дані з урахуванням густини чоловічого населення в кожному регіоні, то список вийде іншим. З урахуванням цих даних перші п'ять рядків зайняли Тива (48,6 смертей), Бурятія (36,7), Ненецький автономний округ (30), республіка Алтай (26,5) та Забайкальський край (26,2).

«Велика частка втрат припадає на переважно бідні регіони, які мають брак природних ресурсів», – зазначає соціолог Ексетерського університету Олексій Безсуднов.

Для порівняння – замикають список Санкт-Петербург (2,5) та Москва (1). Тобто для уродженців цих міст ймовірність загинути на війні в 30-40 разів менша, ніж для мешканців Тиви та Бурятії.

Нагадаємо, українські підпільники зафіксували сотні транспортних тягачів, які перевозили знищену російську техніку із Авдіївки, зокрема танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, а також вантажівки. Підпільники зазначили, що згорілу техніку могли везти на утилізацію у Маріуполь, а колони супроводжували цивільні машини ФСБ Росії.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Міноборони РФ фронт втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції проти Росії, на жаль, працюють не завжди так, як би нам того хотілося
Що не так з антиросійськими санкціями?
29 сiчня, 13:36
Фон для продовження Путіна – м'яко кажучи не переможний
А де ж російська авіація? Про успішні атаки українських безпілотників
5 лютого, 14:04
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію російських військ
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму
30 сiчня, 15:52
Вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України
Ранкова атака Росії та підсумки «Рамштайн-18». Головне за 23 січня
23 сiчня, 21:52
ЗСУ просунулися в Запорізькій області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися в Запорізькій області: аналіз ISW
29 сiчня, 05:20
Пілот безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні
Розвідка повідомила про розстріл пілота Ту-95, який бомбив Україну
3 лютого, 14:48
Міністерство юстиції активізує зусилля з припинення кіберкампаній російського уряду проти США та їх партнерів
США знищили російську хакерську мережу
15 лютого, 21:33
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас
Прем'єрка Естонії назвала «пастки» у війні РФ проти України
12 лютого, 07:54
Речник Путіна пояснив затяжний характер «спеціальної військової операції»
Пєсков зробив заяву щодо тривалості війни в Україні
14 лютого, 22:08

Соціум

Втрати росіян в Україні. Журналісти встановили імена десятків тисяч загиблих
Втрати росіян в Україні. Журналісти встановили імена десятків тисяч загиблих
Стало відомо, коли перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16
Стало відомо, коли перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16
Вдову президента Гаїті звинувачено в причетності до вбивства чоловіка
Вдову президента Гаїті звинувачено в причетності до вбивства чоловіка
Росія може запустити ядерну зброю в космос у цьому році – Bloomberg
Росія може запустити ядерну зброю в космос у цьому році – Bloomberg
Суд Лондона звільнив під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя
Суд Лондона звільнив під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя
Історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну
Історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Мати Навального записала звернення до Путіна
67K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
41K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
41K
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком
27K
Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України
26K
Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні

Новини

США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Сьогодні, 04:51
Міжнародний день рідної мови. Які свята відзначаємо 21 лютого
Сьогодні, 00:20
«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви
Вчора, 22:58
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Вчора, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вчора, 16:08

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua