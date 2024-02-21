Втрати росіян в Україні. Журналісти встановили імена десятків тисяч загиблих

Реальна кількість загиблих росіян може бути як мінімум удвічі вищою, оскільки не про всіх повідомляють публічно

У минулому році втрати РФ значно зросли, порівняно з першим роком повномасштабної війни

Російській службі BBC спільно з виданням «Медіазона» та командою волонтерів на основі відкритих джерел вдалося встановити імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року. З них щонайменше 6614 – загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх з нею районах Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналіз некрологів показав, що основне навантаження під час штурму Авдіївки лягло на людей, які потрапили до армії з російських колоній, а також добровольців та мобілізованих. Загальні встановлені журналістами втрати російської сторони за 2023 рік становили 27 906 осіб, що на 57% більше, ніж підтверджені втрати за перший рік повномасштабного вторгнення в Україну (16 044 особи).

Вивчаючи обстановку на цвинтарях у різних населених пунктах Росії, журналісти помітили, що в середньому на цвинтарях з'являються імена всіх тих, про кого повідомлялося публічно, і ще приблизно така ж кількість могил військових, про загибель яких не було згадки у ЗМІ чи соцмережах. Отже, реальна кількість загиблих може бути як мінімум удвічі вищою – тобто понад 90 тис осіб. До цього числа не входять ті, хто воював проти України у складі збройних формувань «народних республік» у Донецькій та Луганській областях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Детальніше про втрати РФ під час наступу

Починаючи з жовтня 2023 року, підтверджені щотижневі втрати російської сторони почали істотно зростати – у серпні та вересні щотижня в середньому підтверджувалася загибель 360 військових. А починаючи з 9 жовтня, підтверджені щотижневі втрати зросли до 550-600 осіб. Цей стрибок збігається за часом із повідомленнями про початок нової операції зі штурму Авдіївки та інших населених пунктів Донецької області. З жовтня 2023 року до 20 лютого 2024-го підтвердилася загибель 6614 російських військових.

Загалом встановлені журналістами цифри російських втрат осені 2023 року поступаються лише втратам під час штурму Вугледара та Бахмута взимку та навесні того ж року. Тоді темп приросту втрат удвічі перевищував середні показники 2022 року.

BBC пише, що, якщо брати усереднені показники, то у 2023 році типовий російський боєць, убитий в Україні, – це 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт прямо з колонії. Причому якщо у 2022 році більшість засуджених завербувала найманська група «Вагнер», то з лютого 2023-го набором займається виключно міноборони РФ.

Які регіони РФ лідирують за кількістю загиблих

За абсолютним числом загиблих лідирують Краснодарський край, Свердловська область, Башкортостан і Челябінська область. Але якщо перерахувати дані з урахуванням густини чоловічого населення в кожному регіоні, то список вийде іншим. З урахуванням цих даних перші п'ять рядків зайняли Тива (48,6 смертей), Бурятія (36,7), Ненецький автономний округ (30), республіка Алтай (26,5) та Забайкальський край (26,2).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Велика частка втрат припадає на переважно бідні регіони, які мають брак природних ресурсів», – зазначає соціолог Ексетерського університету Олексій Безсуднов.

Для порівняння – замикають список Санкт-Петербург (2,5) та Москва (1). Тобто для уродженців цих міст ймовірність загинути на війні в 30-40 разів менша, ніж для мешканців Тиви та Бурятії.

Нагадаємо, українські підпільники зафіксували сотні транспортних тягачів, які перевозили знищену російську техніку із Авдіївки, зокрема танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, а також вантажівки. Підпільники зазначили, що згорілу техніку могли везти на утилізацію у Маріуполь, а колони супроводжували цивільні машини ФСБ Росії.