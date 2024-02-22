DeepState: ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині

Українські військові вдарили по скупченню ворога біля Подо-Калинівки

Сили оборони завдали удару по полігону росіян у Херсонській області. Про це повідомляє DeepState.

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«Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Згідно з даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили російські 328 ДШП, 810 ОБрМП і 81 САП», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 лютого українські військові завдали удару по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області.

Зазначається, що в цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкальського краю РФ. У момент удару військовослужбовці були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача генерал-майора.

Загалом, за різними оцінками, зокрема самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

Раніше у соцмережі було опубліковано відео ракетного удару по полігону окупантів під Іловайськом, де проходили навчання оператори дронів. У результаті обстрілу (імовірно, з РЗСО Himars) на військовому полігоні частини № 78528 в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці. Попередньо загинули 24 людини, ще четверо постраждали.