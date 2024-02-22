Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

DeepState: ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
DeepState: ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині
фото: скріншот

Українські військові вдарили по скупченню ворога біля Подо-Калинівки

Сили оборони завдали удару по полігону росіян у Херсонській області. Про це повідомляє DeepState.

«Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Згідно з даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили російські 328 ДШП, 810 ОБрМП і 81 САП», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого українські військові завдали удару по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області. 

Зазначається, що в цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкальського краю РФ. У момент удару військовослужбовці були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача генерал-майора.

Загалом, за різними оцінками, зокрема самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

Раніше у соцмережі було опубліковано відео ракетного удару по полігону окупантів під Іловайськом, де проходили навчання оператори дронів. У результаті обстрілу (імовірно, з РЗСО Himars) на військовому полігоні частини № 78528 в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці. Попередньо загинули 24 людини, ще четверо постраждали.

Теги: військові відео окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
19 лютого, 06:30
В результаті ранкової атаки росіян є ушкодження цивільних об’єктів
Ранковий удар по Хмельниччині: є влучання по цивільних об’єктах
15 лютого, 09:15
За словами прессекретаря, Путін є чинним главою держави, який живе за умов дуже напруженого президентського графіка 
Кремль: Путін не піде ні на які дебати
13 лютого, 12:27
Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю
Із окупованої території Херсонської області повернуто дитину та її бабусю
11 лютого, 14:27
Звільнені з полону військові радію поверненню додому
Масштабний обмін полоненими: з'явилося перше відео зі звільненими оборонцями
31 сiчня, 16:01
Японія та Росія досі не можуть поділити Курильські острови
Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова
31 сiчня, 11:17
Саудівський принц Мухаммед бін Салман і президент США Джо Байден
Bloomberg: Саудівська Аравія відновила переговори зі США про оборонну співпрацю
31 сiчня, 05:52
Спрощення системи виплат дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців
Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових
30 сiчня, 20:49
ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
23 сiчня, 07:12

Події в Україні

DeepState: ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині
DeepState: ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині
ЗСУ збили сім ворожих літаків. Ігнат пояснив, як це впливає на Росію
ЗСУ збили сім ворожих літаків. Ігнат пояснив, як це впливає на Росію
ЗСУ прокоментували інформацію про взяття в полон сотні українських військових під Авдіївкою
ЗСУ прокоментували інформацію про взяття в полон сотні українських військових під Авдіївкою
Смерть Степана Хмари, ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Головне за 21 лютого
Смерть Степана Хмари, ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Головне за 21 лютого
Син Сирського підтримує РФ: росіяни запустили новий фейк
Син Сирського підтримує РФ: росіяни запустили новий фейк
Окупанти припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям
48K
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
43K
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
36K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
19K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
19K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою

Новини

Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Вчора, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Вчора, 13:09
Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду
Вчора, 11:05

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua